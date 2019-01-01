وزير الشؤون الخارجية المالي يبدأ غدا زيارة للجزائر

يبدأ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي تييبيلي درامي، غدا الثلاثاء، زيارة عمل إلى الجزائر، يسلم خلالها رسالة من إبراهيم بوبكر كايتا رئيس مالي، إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن زيارة وزير الخارجية المالي إلى الجزائر تأتي عقب الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم الى باماكو يومي 17 و 18 يونيو الماضي والتي تراس خلالها مع نظيره المالي الدورة الـ14 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية.

وأشار البيان إلى أن بوقدوم قد ترأس في نفس الزيارة الاجتماع الوزاري الثالث للجنة متابعة اتفاق الجزائر، مؤكدا أن زيارة الوزير درامي للجزائر ستسمح للوزيرين بمواصلة التشاور السياسي بين البلدين حول العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.