«أسنان طنطا» تحصل على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية طب الأسنان على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتًا إلى أنها سارية لمدة 5 سنوات.

وأضاف "سبع" أن كلية طب الأسنان واحدة من أعرق كليات الجامعة التي تضم باقة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلًا عن العديد من البرامج الأكاديمية ذات الجودة العالية والتي تحكمها المعايير العالمية والمحلية، والتي من شأنها إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع في سوق العمل محليًا و دوليًا.

وتوجهت الدكتورة عبير دراج، القائم بعمل عميد الكلية، بخالص الشكر لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والنواب لدعمهم المتواصل وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية والوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة للتعليم والبحث العلمي.

وأضافت "دراج"، أن الاستمرار على طريق الجودة لا يقل أهمية عن الحصول عليها، موجهة الشكر إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتورة عزه حسن لجهوده المبذولة سعيًا لحصول جميع كليات الجامعة على الاعتماد، وكذلك مسؤولي وأعضاء فريق الجودة بالكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب على ما بذلوه من جهد أتاح للكلية الحصول على هذا المركز الأكاديمي المتقدم.