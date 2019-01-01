إبراهيم المعلم: يجب أن يكون افتتاح متحف نجيب محفوظ هو بداية نشاط ثقافى يليق بـ«أديب نوبل»

بعد سنوات طويلة من التأجيل، افتتحت وزارة الثقافة المصرية، الأحد، متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية أبو الذهب، بحضور الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونجلة الأديب الراحل نجيب محفوظ «أم كلثوم»، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وأحمد بدير مدير عام دار الشروق، وأميرة أبو المجد مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، وعدد من السفراء والدبلوماسين والشخصيات العامة البارزة ووسائل الإعلام المختلفة.

ووجهت وزارة الثقافة الدعوة إلى جموع الشعب، والشباب والأجيال الجديدة خاصة، إلى أهمية زيارة المتحف للاطلاع على سيرة ومسيرة وقصة كفاح الأديب المصرى نجيب محفوظ، أحد أعلام قوة مصر الناعمة.

ومن جانبها أعربت هدى نجيب محفوظ «أم كلثوم»، عن سعادتها بافتتاح المتحف الخاص بوالدها. ولفتت إلى أنها أهدت وزارة الثقافة من قبل ما يقارب الـ1000 كتاب، حملت توقيع والدها أو أهديت إليه، بالإضافة إلى بعض الجوائز التى حصل عليها، فضلا عن مكتبه، وبعض متعلقاته الشخصية، ومنها «نظارته، وسماعته، وبعض ملابسه»، وغيرها من المقتنيات الأخرى، مضيفة أنها وعدت وزيرة الثقافة بمنح المتحف «بالطو» آخر خاصا بوالدها.

وقالت وزارة الآثار، إن افتتاح المتحف إنجاز حقيقى وحلم طال انتظاره لسنوات طويلة، موضحة أن الإصرار على اختيار هذا المكان الأثرى، بتكية أبو الذهب كان وفاء لهذا الأديب العالمى الذى كتب عن الحارة ورفع اسم مصر عاليا.

وقال المهندس المعمارى كريم الشبورى مصمم العرض المتحفى لمتحف نجيب محفوظ: إن الرؤية والتصور اللذين تقدم بهما لتصمم المتحف، اعتمدا بالأساس على زيادة المسطح المخصص للعرض المتحفى، حيث جاء تصميمه يتضمن تخصيص 8 قاعات للمتحف بعدما كان مقتصرا على قاعتين فقط تضمان المقتنيات.

وأعلنت وزارة الثقافة، عن خمس منح لورش عمل فنية فى مجالات،منها : «كتابة السيناريو، الرواية، القصة القصيرة».

من جانبه قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، إن افتتاح متحف نجيب محفوظ، هو خطوة طال انتظارها لأكثر من 12 عاما، نفرح بها ولابد أن نعمل على تطويرها وتحسينها وأن تكون خطوة أولى يليها عمل جاد يتمثل فى أنشطة وندوات فكرية ودراسات وأحداث ثقافية أخرى، تليق بقيمة ومكانة وجدية أديب نوبل نجيب محفوظ.

وأكد المعلم أن من أهداف المتحف أن يكون مركزا ومكانا للقراء والباحثين والدارسين لآثار نجيب محفوظ فى الرواية العربية والعالمية، وكذلك فى الأدب والسينما.

وأوضح «المعلم» إن دار الشروق قدمت لوزارة الثقافة جميع الكتب والأصول التى لديها، مشيرا إلى أن المخطوطات الخاصة بمؤلفات «محفوظ» كانت بحوزة عائلته، وأن المتحف يُعد خطوة أولى من ناحية الوثائق والمخطوطات، والتوثيق لحياته وأدبه ورحلته ونشاطه بالسينما والثقافة والصحافة وغيرها.

وقال المعلم إنه من الضرورى إتاحة مؤلفات نجيب محفوظ، فى المكتبات المدرسية وفى مناهج التعليم، وفى المكتبات العامة أيضا حتى تتمكن الأجيال الجديدة من معرفة إبداعه والاستفادة منه، ومن ثم دراسته والكتابة عنه، مضيفا أنه كلما ارتفع مستوى التعليم فى عالمنا العربى قرأنا واستمتعنا أكثر بأدب نجيب محفوظ وغيره من الأدباء العمالقة الذين ظلمت إبداعاتهم.

وأشار إلى إن الإبداع الفذ لنجيب محفوظ، فى التاريخ العربى والإنسانى لم يأخذ حقه بعد، لا فى مصر ولا العالم العربى، ولم يُكتشف كما يجب، وأوضح أن الإشادة المهولة بعبقريته الفذة، وحجم الدراسات النقدية التى تناولت مؤلفاته عالميا، هى أكبر بكثير من تلك التى تناولت مؤلفاته عربيا.

واستشهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق» بزيارة الروائى والقاص البرازيلى باولو كويلهو، لمنزل نجيب محفوظ بالقاهرة، وحكى عن اللحظات الأولى لهذا اللقاء حيث كان شاهدا عليه، قائلا: «عندما اصطحبته لزيارة نجيب محفوظ، قام كويلهو فور دخولنا بتقبيل يد محفوظ، الذى سحب يده مسرعا، فقال كويلهو: إننى أقبل اليد التى علمتنى وأنارت لى طريق للأدب والإبداع والإنسانية».