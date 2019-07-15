الكويت: التحقيقات متواصلة للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على أفراد الخلية الإخوانية

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الاثنين، أن التحقيقات متواصلة للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على أفراد الخلية الإخوانية والتعاون معهم، مؤكدًا استعداد رجال الأمن للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره.

وثمن مجلس الوزراء الكويتي، الجهود التي بذلها رجال الأمن بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والتي أسفرت عن ضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين صدر بحق أفرادها أحكام قضائية من القضاء المصري.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر السيف.

ووفقًا للبيان، فقد استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه الشيخ خالد الجراح حول تفاصيل القبض على الخلية المشار إليها وبالإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن الخلية التي أقر أفرادها بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضي ضبط خلية "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا.