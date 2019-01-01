عبد العال: دور الانعقاد البرلماني المقبل ستذاع جلساته على الهواء مباشرة

أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، سيشهد عودة البث المباشر للجلسات العامة.

وقال في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع: أعدكم ببث الجلسات في الدور المقبل.

جدير بالذكر أن البرلمان الحالي، بدأ أعمالها ببث الجلسات على الهواء مباشرة، إلا أنه وبسبب خلافات النواب، حصل علي عبد العال، على موافقة أغلبية الأعضاء بوقف البث المباشر للجلسات.

ومنذ دور الانعقاد الأول، اعترض عدد من الأعضاء على وقف البث المباشر للجلسات، إلا أن رئيس المجلس، أكد أن وجود الصحافة البرلمانية، ومتابعة أعمال المجلس خير دليل على علانية الجلسات.

ويختتم البرلمان اليوم، جلسته العامة بالاستماع لعدد من النواب، وتقديم الشكر للحكومة وأمانة البرلمان.