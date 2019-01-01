مركز «المحروسة» يصدر ترجمة عربية لديوان «المنحطون» لجوزيبي إليتي

صدر عن مركز المحروسة للنشر في القاهرة ديوان "المنحطون" للشاعر الإيطالي جوزيبي إليتي، مترجما إلى العربية نقلا عن الإيطالية بواسطة المترجم المغربي الرداد شراطي.

ويرى جوزيبي أليتي أن الشعراء يجسدون غياب المعنى في المجتمع المعاصر، وهو ما يجعلهم مهددين بالموت الاجتماعي ذاته الذي ينتظر العامة.

وتمثل قصائد المجموعة الشعرية "المنحطون" مرحلة العدم والتدمير الذاتي التي نعيشها، إذ تصف من دون تصنع واقع مجتمع آيل إلى الانحطاط والتبعية وتنطوي على عقيدة يائسة، تبحث عن معنى يصون طرائق العيش والحياة.

جوزيبي أليتي ولد في 21 مارس 1969 في مدينة تارانتو، ويعتبر مؤسسا ومديرا لمجلة "آفاق"، التي تهتم بمنجز الجيل الأدبي الجديد، وكذلك أهم الكتاب والشعراء المعاصرين، وفاز بجوائز عدة، من بينها جائزة "القلعة الذهبية" للشعر لمدينة لاجونيجر، ونظّم فعاليات ثقافية مهمة منها جائزة سلفاتوري كواسيمودو العالمية، وحازت مجموعته الشعرية "المنحطون" على جائزة "Poesidonia Paestum" الخاصة بالإبداع الشعري، ورأس لجان تحكيم جوائز أدبية، كما ينظم مختبرات للكتابة الشعرية.