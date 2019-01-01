الإفتاء تطلق النسخة 15 من برنامج تدريب الوافدين على الفتوى

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة رقم 15 لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.

وذكرت دار الإفتاء أن مدة البرنامج 3 سنوات يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي خلال السنة الثالثة على يد السادة أمناء الفتوى بالدار.

كما أعلنت أن شروط القبول، أن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا)، وأن يكون خريجًا من جامعة الأزهر الشريف ومن إحدى الكليات الآتية (كلية الشريعة والقانون بقسميها – كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنين) - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات قسم الشريعة الإسلامية)، وأن يجتاز امتحان القبول.

وقالت الدار أنه يمكن تسجيل الطلبات يوميّ الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يوليو الجاري، في مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، مع ضرورة إحضار صورة الشهادة المؤقتة عند التسجيل ولن يسمح بدخول الامتحان لمن لم يتم تسجيل بياناته، أو لمن لا تنطبق شروط القبول عليهم.

وأوضحت، أنه ينعقد امتحان القبول يوم الخميس 18 يوليو الساعة 10 صباحًا للمتقدمين للبرنامج.

كما خصصت رقما للاستفسار (01227923708) من العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا.