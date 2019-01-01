محكمة موريتانية تطلق سراح ناشط حقوقي معارض

أطلقت محكمة موريتانية اليوم الاثنين، سراح الصحفي والناشط الحقوقي المعارض أحمدو ولد الوديعة بعد قرابة أسبوعين من الاعتقال.

جاء الافراج عن الوديعة بناء على قرار أصدره وكيل النيابة بمحكمة نواكشوط .

ولم تفصح النيابة عن التهم الموجهة للناشط الإسلامي المعارض ولا عن الأسباب التي أدت لاعتقاله إلا أن مصادر مطلعة لم تستبعد أن يكون الوديعة اعتقل بسبب التحريض على الكراهية والعنصرية ونشر رسائل تشجع على المساس بالنسيج الاجتماعي.

وتم اعتقال الوديعة في خضم تداعيات أعمال الشغب والعنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية .

والوديعة هو عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض.