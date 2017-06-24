تقدم الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي باستقالته من تدريب "أسود الأطلس"، وذلك بعد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة حاليًا في مصر، وذلك من دور الـ16، بعد الخسارة بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وأعلنت القناة الرياضية المغربية، أن المدرب الفرنسي، تقدم باستقالته التي كانت متوقعة بعد الخروج من العرس الإفريقي، مشيرًا أن الاتحاد المغربي كان يطمح في الوصول لأبعد نقطة في المسابقة.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن المدرب الفرنسي دخل اهتمام الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل، بعد تضاؤل فرص المدربين المرشحين من قبل مجلس إدارة اتحاد القدم السابق، منذ انتهاء عقد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، نهاية يناير الماضي، وتحديدًا بعد نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رينارد كان يتقاضى 250 ألف ريال راتبًا شهريًا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، وسبق أن تلقى عروضًا من مصر والجزائر والصين، إلا أنه فضل الاستمرار مع المنتخب المغربي.

يذكر أن رينار قد تولى تدريب المنتخب المغربي في عام 2016، وعاد معه المنتخب بقوة، وقاده للتأهل لكأس العالم بعد غياب طويل، وكذلك بلوغ نصف نهائي كأس أفريقيا في النسخة الماضية.