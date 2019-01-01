أعلن مسؤولون في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن الزلزال الذي ضرب جزر الملوك شرقي البلاد وبلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر قد أسفر عن مقتل شخصين وتضرر عشرات المنازل والمباني.

وذكر أجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن امرأتين لقيتا حتفهما أمس الأحد بعد أن سقط عليهما حطام منزليهما في جزيرة هالماهيرا.

وقال للصحفيين إن "رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى المناطق المتضررة عبر الطرق البرية والبحرية".

وأفاد أجوس بأن ما لا يقل عن 58 منزلا قد تضرروا، فيما لجأ أكثر من ألفي شخص للاحتماء في مباني الحكومة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن الزلزال الذي وقع أمس الأحد تسبب في حالة من الذعر على الجزر في إقليم شمال الملوك، وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات في شمالي مدينة تيرنات.

وقال رئيس منطقة جنوب هالماهيرا، بحرين كاسوبا، في وقت سابق إن عشرات المنازل والمباني الأخرى تضررت في العديد من القرى.

ونقلت بوابة "كومباس دوت كوم" عن بحرين قوله "إن عدد (المنازل المتضررة) قد يكون بالمئات حيث سويت بعض المنازل بالأرض".

يشار إلى أن إندونيسيا تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالزلازل المتكررة والبراكين الثائرة.