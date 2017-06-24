وزير الآثار: نختار من ٥ تحالفات عالمية لتطوير منطقة خدمات المتحف الكبير

أطلقت وزارة الاستثمار، في مؤتمر صحفي اليوم، النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية، والتي تضمنت إضافات للخدمات السابقة الموجودة علي الموقع الالكتروني للخريطة، مثل خاصية «ارسل فرصة استثمارية لصديق».

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من الخريطة في فبراير من العام الماضي.

وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة، إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكتروني عدد من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.

وتتضمن النسخة الثانية أيضا جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، وأهمها مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الخريطة تم إعدادها بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات الأخرى في الحكومة.

وأشار مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار، إلى أن الخريطة تضم عدة خدمات جديدة، منها وجود مكتبة افتراضية تضم كل الكتب والمنشورات الرسمية مثل تلك التي تضم القوانين كقانون 72 ولائحته التنفيذية، وأيضا قانون الشركات 159.

ويستطيع المستثمر أن يبحث عن الفرصة الاستثمارية من الناحية الجغرافية كأن يرغب في الاستثمار بمحافظة بعينها، وأن يسجل فرص الاستثمار المفضلة في قائمة خاصة، وأيضا إرسال فرصة استثمارية لصديق، "قد يجد فرصة جيدة أثناء بحثه ولا تلائمه ولكن تناسب صديق له فيرسلها إليه" وفق فواز.

وتتضمن الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية مثل تطوير محور قناة السويس والمتحف المصري الكبير.

وقال وزير الآثار، إنه تم اختيار 5 تحالفات من شركات عالمية وعربية ومصرية كقائمة قصيرة للاختيار، منها تحالف يقوم بتطوير منطقة خدمات المتحف الكبير، مشيرا إلى أن مبنى المتحف يمثل 20 % فقط من المنطقة المحيطة.

وقال إن هناك خطة لتطوير كل المناطق المحيطة بالآثار المصرية، لتكون قادرة على تقديم الخدمات المختلفة لزيادة الإقبال السياحي، "بدأنا في إعداد متحف الحضارة في الفسطاط على بحيرة عين صغيرة أيضا".

وأوضح وزير الاتصالات، أن الحكومة متمثلة في الوزارة اعدت البنية الإلكترونية للخريطة، و تحاول بناء مجتمع رقمي، يقدم الخدمات إلكترونيا، "وجود وزيري الاتصالات والآثار يعطي إشارة على أن مصر تحافظ على تاريخها وتسعى لمستقبلها"، مضيفا «نعمل الآن على تقديم 150 خدمة حكومية عن طريق الإنترنت أو الهاتف المحمول، وبدأنا ببورسعيد لتكون أول محافظة رقمية».

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تمهيد الأوضاع وتترك العمل للقطاع الخاص، موضحا أن مصر تعد أكبر دولة جاذبة للاستثمار في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مدينة التكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الإعداد لـ4 مناطق تكنولوجيا في أسيوط وبني سويف ومدينة السادات وبرج العرب.

ويضم مركز الخدمات ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، وشهد المركز تأسيس أكثر من 30.5 ألف شركة منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2018، بإجمالي رأس مال بلغ 79.3 مليار جنيه.