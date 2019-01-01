7 معتقلين فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سبعة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وأوضح النادي - في بيان صحفي اليوم الإثنين- أن الأسير جعفر عز الدين من محافظة جنين يواصل إضرابه عن الطعام منذ (30) يوما رفضا لاعتقاله الإداري، إضافة إلى 6 أسرى وهم: أحمد زهران وهو مضرب عن الطعام منذ (23) يوماً، ومحمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية منذ (15) يوماً، وحسن الزغاري المضرب عن الطعام منذ 7 أيام، وانضم إلى الإضراب يوم أمس الأسير جمال الطويل.

وأضاف أن الأسرى المضربين جميعهم أسرى سابقون، قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، ومنهم من خاض إضرابات سابقة عن الطعام، أبرزهم الأسير عز الدين الذي خاض أربعة إضرابات سابقة، والأسير جمال الطويل الذي شارك في إضراب الأسرى الإداريين عام 2014.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين، من خلال حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وقيام السجانين بمضايقات على مدار الساعة بهدف ثنيهم عن الاستمرار في خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري.

يذكر أن عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال وصل إلى قرابة الـ 500 معتقل، منهم أسيرة إدارية واحدة وهي الأسيرة فداء دعمس من الخليل، وتقبع في معتقل "الدامون"، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين يقبعون في معتقلات (عوفر والنقب ومجدو).

والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو عدم أو نقص وجود أدلة ضد المتهم، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.