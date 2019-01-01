الشيخ: الحكومة تؤمن بأهمية دور الجهاز الإداري للدولة في تنفيذ السياسات العامة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتؤمن بدوره الهام في تنفيذ السياسات العامة وإجراءات الإصلاح الإداري، مشددا على أن الحكومات المتعاقبة منذ إقرار خطة الإصلاح الإداري للدولة في عام 2014 تؤمن بأهمية استدامة عملية الإصلاح لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التى تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام".

وأكد الشيخ دعم الجهاز للورشة وكل مخرجاتها، مشيدا بجهود منظمة الإسكوا المحموده في إطار الدعم الفني لفاعليات الإصلاح الإداري في الدول العربية.