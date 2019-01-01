ليكون السفر والعافية جنبا إلى جنب، لم تنس المطارات الأكثر نشاطا في العالم صحة ورفاهية عملائها؛ بل وبذل البعض منها جهدا لضمان ردود فعل إيجابية من المسافرين عند مرورهم بتلك المطارات.

وقام موقع "Netflights" المعني بمقارنات الرحلات الجوية ووسائل السفر بتجميع المطارات التي تضم أندية صحية وصالات لياقة بدنية، وغرف للـ"يوغا" والاسترخاء والتأمل ومساحة خارجية خضراء، وغرف للصلاة وإمكانية الحصول على خدمات التدليك، وغيرها من وسائل الرفاهية الأخرى.

وأعطى الموقع لكل مطار "درجة الرفاهية" من إجمالي 23 درجة لتحديد أفضل 10 مطارات. لذلك، فمن أجل الاستمرار في نظام الرعاية الشخصية الخاص بك خلال السفر، يمكنك مراجعة هذه القائمة والحجز بناء عليها.

وحصل مطار شيفول في أمستردام على 20 درجة من الـ23 درجة، وهو يضم 3 أندية صحية، و3 أماكن للتأمل والهدوء، و3 صالات رياضية.

أما مطار هونج كونج الدولي فقد حصل على 16 درجة، حيث يضم غرفتين للصلاة وثلاثة أماكن للاسترخاء ومكانين لجلسات التدليك.

ويحتوي مطار دبي الدولي على مكان للهدوء والتأمل، بالإضافة إلى غرف خاصة للنشاط الديني.

وحصل على 19 درجة لاحتوائه على حديقة "زن" مليئة ببرك الأسماك، وأشجار النخيل التي تسمح للركاب بالاسترخاء في مساحة خضراء مهدئة.

أما في مطار سان فرانسيسكو الدولي، فسوف تشعر وكأنك في حالة استرخاء صحي قبل الصعود على متن الطائرة، فهو يحتوي على مكان واحد على الأقل لليوجا، بالإضافة إلى 3 أماكن للتأمل، ما منحه 13 درجة من الـ23 درجة.

وحصل مطار تورونتو بيرسون الدولي على 13 درجة، وإذا كنت بحاجة إلى مكان للحصول على غفوة، فإن أماكن الراحة تضم أماكن مجانية للنوم، كما أن مقاعد الاسترخاء المعروفة باسم "Muskoka" منتشرة في أنحاء المطار.

ويوفر مطار هانيدا 3 مساحات خارجية خضراء متاحة للمسافرين، بالإضافة إلى مكانين لخدمات التدليك، وحصل بذلك على 14 درجة.

وسجل مطار فانكوفر الدولي 15 درجة، وهو يتميز بوجود صالتين رياضيتين، ومكان لليوجا وناديين صحيين و3 أماكن للتأمل، بالإضافة إلى بعض المساحات الخارجية.

وإذا كان لديك توقف طويل، فإن المطار محاط بالطبيعة في شكل شاطئ Iona ونهر Fraser.

أما مطار فرانكفورت الدولي فقد حصل على 21 درجة، ويضم مناطق ترفيهية وتراسا على السطح في الهواء الطلق، حيث يمكنك الاستمتاع ببعض الهواء النقي وأشعة الشمس قبل رحلتك، وتجعل غرف اليوجا الفردية وغرف الصلاة ومرافق الأندية الصحية من المطار وجهة في حد ذاته.

وحصل مطار شانجي على 18 درجة بفضل حوض سباحة على السطح ودار عرض سينمائي والعديد من الحدائق وصالتين رياضيتين، ومكان واحد على الأقل لليوجا.