عمدة لندن يرفض مقترح بإقامة برج جديد في العاصمة البريطانية

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رفض عمدة لندن مقترحًا قدمه المليادير جوزيف سافرا بإقامة برج على شكل زهرة توليب بطول 305 أمتار (ألف قدم) بجوار ناطحة السحاب التي يملكها في منطقة المال والأعمال بالعاصمة البريطانية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن عمدة لندن صديق خان رفض الخطة، متذرعًا بالأضرار التي من المحتمل أن يتعرض لها برج لندن المدرج في قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث الإنساني العالمي.

وألغى صديق خان الموافقة التي كانت لجنة تخطيط قد أصدرتها في وقت سابق على البدء في تنفيذ المشروع.

ونقلت بلومبرج عن سلطات العاصمة البريطانية قولها في تقرير اليوم الاثنين إن "التطوير المقترح للبرج باعتباره منطقة جذب للزائرين بفضل ارتفاعه وتصميمه ومظهره، لا يمثل أعلى جودة للتصميم من أجل إقامة بناية طويلة في هذا الموقع".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة المطورة للمشروع.