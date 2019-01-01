 موجيريني: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب «التصعيد العسكري» في الخليج - بوابة الشروق
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موجيريني: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب «التصعيد العسكري» في الخليج

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 2:19 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 2:19 م

أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يركز حاليا على كيفية تجنب التصعيد العسكري في منطقة الخليج .

وأضافت موجيريني - في تصريحات أدلت بها قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في (بروكسل ) بثها راديو "سوا" الأمريكي أنها تدعم مقترحا عراقيا بعقد مؤتمر إقليمي في (بغداد) لدعم العراق ، يركز على كيفية حماية النتائج الجيدة التي تحققت هناك.

وأشارت إلى أن عقد مؤتمر لدعم النتائج الإيجابية التي تحققت في العراق يصب في مصلحة دول منطقة الخليج بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، مؤكدة أن عقد المؤتمر سيكون بمثابة نقطة انطلاق "جيدة " للمنطقة.

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