«الصحفيين العرب» يستنكر بشدة تصريحات المبعوث الأمريكي جرينبلات حول القضية الفلسطينية

استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، بشدة تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، التي هاجم فيها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وقال الاتحاد - في بيان اليوم الاثنين - إن هذه التصريحات تندرج في صلب السياسة الجديدة المنحازة لجرائم الكيان الصهيوني، وتعكس مدى انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وتجردها من أية شرعية بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وقراراتها التي اتخذتها سواء المتعلقة بـ"صفقة القرن" أو رفضها الدعوة لزيارة البيت الأبيض الأمريكي في محاولة بائسة للخضوع للمخطط الأمريكي الصهيوني الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد الاتحاد، بموقف اتحاد الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين أعلنوا تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين ووقفوا ضد تصريحات المسئول الأمريكي، كما أشاد بموقف الصحفيين الأفارقة الذين أعلنوا تضامنهم مع زملائهم الصحفيين الفلسطينيين.

وأوضح أنه إذ يعبر عن استنكاره الشديد لتصريحات المسئول الأمريكي، فهو يؤكد أنها لن تنال من عزيمة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وهي تعد حلقة من سلسلة التصريحات الأمريكية التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدا تضامنه المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني لجموع الصحفيين الفلسطينيين ضد المخطط الصهيوني الأمريكي الخبيث.