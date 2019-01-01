نشوى مصطفى عن أغنية زفاف نجلها: «صوتي وحش وعملتها عشان أفرح ابني وزوجته»

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها أعجبت بفكرة تقديم أغنية للعروسين في حفل زفافهم، وتواصلت مع شقيقين قدموا أغنية في زفاف شقيقتهما شاهدتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمساعدتها.

وأضافت في لقائها ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، «تواصلت معاهم وطلبت المساعدة عشان أعمل أغنية لابني في زفافه ووصلوني بأحمد المليجي اللي كتب وسجل الأغنية، وهو للأمانة مخدش مني فلوس، عجبته الفكرة قالي أول مرة يون في أم عايزة تغني لابنها، كل اللي بيجي أصدقاء أو خوات، وكمان قالي هتعمليلي دعاية».

وأوضحت أنها أقبلت على الفكرة لإسعاد نجلها وأصدقائه وزوجته، معقبة: «صوتي وحش في الغناء، وبنشز جدا بس أنا مش عملاه لهدف تجاري، ولكن عشان أفرح وياريت كل الناس تعمل كده، ودي كمان عشان أحفادي يشوفوها ويفتكروني».

وتصدرت الفنانة نشوى مصطفى، قائمة الأكثر شيوعًا على موقع «يوتيوب»، بعد ساعات من طرحها للأغنية التي غنتها لابنها عبد الرحمن وزوجته منة في حفل زفافهما.

وجهت نشوى على أنغام أغنية «هنا» للشاب خالد، عدة نصائح وتحذيرات لمنة زوجة ابنها، في إطار كوميدي ومرح أثار إعجاب حضور الزفاف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.