مدرس بالفيوم يقتل زوجته وأولاده بعد تهديد شركائه بسبب التنقيب عن الآثار

شهدت محافظة الفيوم مذبحة غريبة من نوعها، حيث أقدم مدرس لغة إنجليزية على قتل زوجته وأولاده الأربعة بدافع التخلص من تهديدات شركائه فى التنقيب عن الآثار بقتلهم واغتصابهم، إذ بادر بقتلهم باستخدام "ساطور" ثم سّلم نفسه للشرطة.

كان اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطاراً ببلاغ من خ.م.ف، 38 سنة، مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهرى بالحريشس مركز الفيوم، بقيامه بقتل زوجته وأولاده بالشقة سكنه وهم كلاً من ك.م.ع 33 ربة منزل، أ.خ. 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي، أ.خ 8 سنوات طالبة بالصف الثانى الابتدائي، م.خ 4 سنوات، ت زخ، عام ونصف، جميعهم مقيمين بذات العنوان لوجود خلافات بينه وبين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز الفيوم وتلقيه تهديدات باغتصاب وقتل زوجته وأولاده فى حالة عدم تخليه عن نصيبه،فبادر بقتلهم باستخدام ساطور اعتقادا منه بجدية تهديداتهم.

انتقل فريق بحث بقيادة العميد رجب غراب رئيس مباحث المديرية وتبين من المعاينة وجود جثة الزوجة والطفلة الخامسة أعلى سرير بإحدى حجرات النوم وإلى جوارهما على السرير آخر جثتا الطفلتين الثالثة والرابعة، كما عثر على جثة الطفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة ومصابين بجروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة كما عثر على الساطور ملطخ بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى.

أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في القضية، وجرى تكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحرير حول الواقعة وظروفها وملابستها.