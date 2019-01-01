إذا كنت تبحث عن عمل لائق، فربما تكون مدينة شانغهاي الأسيوية هي المكان المناسب لك، إذ أوضح تقريراً لفضائية الغد الاخبارية أن شانغهاي تعد مكانًا لجذب العمالة الأجنبية منذ 150 عامًا، وبها العديد من المميزات للباحثين عن الهجرة لآسيا.



وتابع التقرير أن مجالات العمل بالمدينة متنوعة وتتطلب خبرة عمل أقل، مثل التسويق والمبيعات والعلاقات العامة والدعاية، مضيفًا أن مئات الشركات متعددة الجنسيات استثمرت في هذه المدينة العام الماضي ما أعطى المغتربين المزيد من الخيارات.



أضاف أن شانغهاي هي المدينة الأكبر والأكثر عالمية بالصين، وذلك بفضل الاستثمار المستمر بها الذي يجذب العاملين ويجعل مجتمع المغتربين يزداد سريعًا، واصفًا إياها أنها "مدينة لا تنام"، فهي تتمتع بحياة ليلة ممتعة، لما تحتويه من المطاعم ومقاهي والحانات والأندية الليلة.



