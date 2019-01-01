 مدينة لا تنام.. ما تبحث عنه للهجرة قد تجده في شانغهاي - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2019 7:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

مدينة لا تنام.. ما تبحث عنه للهجرة قد تجده في شانغهاي


نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 7:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 7:00 ص
إذا كنت تبحث عن عمل لائق، فربما تكون مدينة شانغهاي الأسيوية هي المكان المناسب لك، إذ أوضح تقريراً لفضائية الغد الاخبارية أن شانغهاي تعد مكانًا لجذب العمالة الأجنبية منذ 150 عامًا، وبها العديد من المميزات للباحثين عن الهجرة لآسيا.

وتابع التقرير أن مجالات العمل بالمدينة متنوعة وتتطلب خبرة عمل أقل، مثل التسويق والمبيعات والعلاقات العامة والدعاية، مضيفًا أن مئات الشركات متعددة الجنسيات استثمرت في هذه المدينة العام الماضي ما أعطى المغتربين المزيد من الخيارات.

أضاف أن شانغهاي هي المدينة الأكبر والأكثر عالمية بالصين، وذلك بفضل الاستثمار المستمر بها الذي يجذب العاملين ويجعل مجتمع المغتربين يزداد سريعًا، واصفًا إياها أنها "مدينة لا تنام"، فهي تتمتع بحياة ليلة ممتعة، لما تحتويه من المطاعم ومقاهي والحانات والأندية الليلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك