علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فوز منتخب الجزائر، على نظيره النيجيري، وتأهله إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، متوقعة أن تفوز الجزائر بالكأس في المبارة النهائية التي تواجه فيها السنغال.

وقالت "الحديدي"، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الأحد: "مبروك للجزائر، وهارد لاك لتونس، البطولة عربية بإذن الله".

وتمكن المنتخب الجزائري، من التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على المنتخب النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي.