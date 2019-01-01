قتيل و4 مصابين على الأقل حصيلة أولية لتفجير مزدوج جنوبي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة اربعة آخرين في حصيلة أولية لتفجير مزدوج جنوبي بغداد .

وقال المصدر،الذي طلب عدم ذكر اسمه ، في حديث لـ السومرية نيوز، إن التفجير المزدوج بحزامين ناسفين استهدف مجلس عزاء داخل حسينية بمنطقة المعالف جنوبي بغداد.

كان د مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق من اليوم الأثنين بأن شخصين يرتديان حزامين ناسفين فجرا نفسيهما قرب حسينية بمنطقة المعالف جنوبي بغداد.

ولم تعلن اية جهة المسؤولية عن التفجير المزدوج، غير ان خلال تنظيم داعش مازالت نشطة في العراق رغم الإعلان في نهاية عام 2017 عن القضاء عسكريا على التنظيم في البلاد.