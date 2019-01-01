منتزة للتزلج من أجل إسعاد الأطفال وقهر الحرب في سوريا

يبقى الأطفال من أكبر ضحايا الحرب ومن أجل إسعادهم ورسم البهجة على وجوههم، لذا وفرت مؤسسة "مساعدة التزلج" في سوريا أجواء المرح لهؤلاء الأطفال لمساعدتهم على تخطي آثار الحرب المدمرة، وفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الاخبارية.



وأوضح مؤسسو المبادرة أنهم يهدفون إلى إسعاد الأطفال وتقويتهم عبر ألواح التزلج، متابعين أن البناء الأسمنتي للمتنزه قد انتهى لتوه وكان قد استغرقهم أقل من شهر، وأنهم في الأسابيع القادمة سيبدؤون برنامجًا لتعليم التزلج، وسيتضمن ورشات عمل للأطفال.



وأشار التقرير إلى أن التزلج هو رياضة للإرادة الحرة، وأن الأطفال متحمسون له بشدة، وهذا ما يجعل العمل معهم يسير بشكل جيد، متابعًا أن سوريا لم تكن أول مسرح للعمل لتلك المؤسسة إذ سبقتها أفغانستان التي شهدت بناء مساحة تزلج منذ سنوات.