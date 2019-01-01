الفيضانات المفاجئة تشرد أكثر من 21 ألف شخص في ميانمار

أعلنت منظمة الأمم المتحدة والسلطات الحكومية في ميانمار اليوم الاثنين، أن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب المياه في الأنهار أدت إلى تشريد أكثر من 21 ألف شخص في مختلف انحاء البلاد.

ومن بين الضحايا آلاف الأشخاص الذين كانوا قد نزحوا في وقت سابق جراء الصراع الدائر في البلاد.

وذكرت وزارة إدارة الكوارث في ميانمار أنه تم إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص من منازلهم في ولاية كاشين التي تموج بالصراعات، ونقلهم إلى 39 موقعًا بديلًا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بأن مياه الفيضانات غمرت مخيمًا للنازحين يضم 370 شخصًا في ولاية راخين، حيث نزع الآلاف من منازلهم في وقت سابق هذا العام جراء الصراع الدائر بين قوات لاحكومة وحركة جيش آراكان.

وغرد كنوت أوستبي منسق الأمم المتحدة في ميانمار قائلا إن المنظمة الدولية وشركائها يتعاونون مع حكومات الولايات والحكومات الاقليمية لتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة".

وتتعرض ميانمار لموجة فيضانات كل عام ما بين مايو وأكتوبر. وتصدرت أزمة الفيضانات عناوين الصحف العام الماضي عندما أصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات إلى قرى كانت المياه قد غمرتها بالفعل.