محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير شارع السلام بشرم الشيخ

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، منطقة "المشاتل" الواقعة بين مستشفى شرم الشيخ الدولي ومنطقة السوق القديم بطريق السلام بشرم الشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية بخصوص تطوير المنطقة طبقا للمخطط السياحي المعد لذلك.

وقال المحافظ إن تطوير تلك المنطقة ووضعها على الخريطة السياحية سيعود بمردود حضاري على مدينة شرم الشيخ، وحيث إن تطوير المنطقة يعد إضافة سياحية جديدة للمدينة.

وأوضح أن التطوير جاء في اطار مجهودات المحافظة لإضافة مشروعات جديدة وأعمال تجميل وتطوير بصفة مستمرة بكافة مدن المحافظة.

ورافق المحافظ في جولته التفقدية اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام.