الشرطة الإيطالية تعتقل 3 بينهم ناشط من النازيين الجدد

ذكرت الشرطة الإيطالية -اليوم الاثنين- أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم ناشط من النازيين الجدد، وضبطت مجموعة كبيرة من أسلحة الحرب غير القانونية، تشمل صاروخ جو-جو.

وعثر أفراد الشرطة على العديد من البنادق والمسدسات والحراب والمدافع الرشاشة، وأكثر من 800 من قطع الذخيرة في منزل فابيو ديل بيرجيولو، الذي يبلغ من العمر 60 عاما.

ويوصف ديل بيرجيولو، الذي يعيش في بلدة جالارات في شمال البلاد، بالقرب من مطار مالبينسا في ميلانو، بأنه كان مرشحا لحزب "فورزا نوفا - القوة الجديدة" الذي يتبنى نهج الفاشية الجديدة، في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2001، ولكنه لم يفز فيها.

وقالت الشرطة إنها عثرت أيضا على قطع تذكارية نازية في منزله.

وفي الوقت نفسه، تم تحديد صاروخ فرنسي الصنع من طراز "ماترا" يستخدمه الجيش القطري، في مستودع بالقرب من مطار صغير في ريفانازانو تيرمي، على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب غرب ميلانو.

وتم اعتقال شخصين وصلا إلى المخزن، وهما مواطن سويسري يدعى أليساندرو ميشيل ألويز مونتي -42 عاما-، وإيطالي يدعى فابيو بيرناردي -51 عاما-.

وقالت الشرطة إن ديل بيرجيولو كان يحاول بيع الصاروخ لأحد أفراد الميليشيات الإيطالية.