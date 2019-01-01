 المرشحة الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية تعتزم الاستقالة من منصبها كوزيرة دفاع اتحادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرشحة الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية تعتزم الاستقالة من منصبها كوزيرة دفاع اتحادية

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 5:40 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 5:40 م

أعلنت أورزولا فون دير لاين، المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عزمها الاستقالة من منصبها كوزيرة دفاع اتحادية لألمانيا بعد غد الأربعاء.

وكتبت الوزيرة ذلك اليوم في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


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