المرشحة الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية تعتزم الاستقالة من منصبها كوزيرة دفاع اتحادية

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أعلنت أورزولا فون دير لاين، المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عزمها الاستقالة من منصبها كوزيرة دفاع اتحادية لألمانيا بعد غد الأربعاء.

وكتبت الوزيرة ذلك اليوم في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".