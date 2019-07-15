انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقف الاتحاد الأوروبي من الممارسات الإيرانية الحالية.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «رد الاتحاد الأوروبي على الخروقات الإيرانية يذكرني بالاسترضاء الأوروبي للنازيين خلال الثلاثينيات، ووقتها أيضًا كان هناك أولئك الذين دفنوا رؤوسهم في الرمال، ولم يروا الخطر الذي اقترب إليهم».

وأضاف «يبدو أن هناك في أوروبا أناسًا لن يستيقظوا حتى تسقط الصواريخ النووية الإيرانية على الأراضي الأوروبية، ولكن سيكون قد فات الأوان بالطبع».

وتابع: «نحن من طرفنا سنفعل كل شيء في أي حال من الأحوال؛ من اجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية».

وجددت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، اليوم الاثنين، حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل من أجل إعادة إيران لتنفيذ التزاماتها وفقًا للاتفاق النووي، مؤكدة على عدم وجود حل سوى الالتزام بالاتفاق.



