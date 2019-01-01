كوريا الجنوبية تمنع 16 روسيا من دخول أراضيها

رفضت سلطات كوريا الجنوبية السماح لـ16 روسيًا بدخول أراضيها ، للاشتباه في أن زيارتهم ليست لأغراض سياحية ولكن للعمل غير القانوني.

وقال ممثل القنصلية الروسية في كوريا الجنوبية في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "لم يُسمح للمواطنين الروس بدخول البلاد في مطار إنتشون سول، لأنه خلال المقابلة لم يتمكنوا من تسمية أي من المعالم السياحية في كوريا الجنوبية، فضلا عن ذلك لم يكن بحوزتهم حجز في الفنادق ولا تذاكر عودة، بل حجز بتواريخ الأيام الأخيرة للفترة التي يحق لهم البقاء فيها في البلاد -60 يوما-".

وأضاف: "أدى كل ذلك إلى إثارة شكوك سلطات كوريا الجنوبية بأن زيارة الروس لبلادهم ليست لأغراض سياحية ولكن للعمل غير القانوني.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، قد أشاد أواخر يونيو الماضي، بالدور البناء الذي تلعبه موسكو من أجل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.