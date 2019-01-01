 التجارة الفلبينية تسعى لاستصدار أمر من الرئيس لتنظيم رسوم الشحن - بوابة الشروق
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التجارة الفلبينية تسعى لاستصدار أمر من الرئيس لتنظيم رسوم الشحن

مانيلا - د ب أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 12:14 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 12:14 م

تقدم وزارة التجارة الفلبينية الشهر المقبل طلبا للرئيس رودريجو دوتيرتي؛ لإصدار أمر لتنظيم الرسوم "المفرطة" التي تتقاضاها خطوط الملاحة الدولية، حسبما قال الوزير رامون لوبيز في منتدى للخدمات اللوجستية في مانيلا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الأمر التنفيذي المقترح من شأنه تحديد الجهاز الذي سيكون مسؤولا عن تحديد أو تنظيم التي الرسوم الملاحية وأيضا تحديد عقوبات للمخالفين.

وأفاد لوبيز بأن الازدحام في ميناء مانيلا قد تراجع بعد إزالة الحاويات الفارغة، وتراجع معدل الاستخدام إلى 65% مقابل 90% في يناير الماضي.

ونقلت بلومبرج عن الرئيس التنفيذي لشركة تشيلسيا للخدمات اللوجستية، كريس ألفونسوس داموي، قوله في المنتدى نفسه إن جهود الحكومة لتخفيف الازدحام في الميناء بوتيرة أبطأ مما تريده الشركات تتسبب في رفع تكلفة الخدمات اللوجستية.


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