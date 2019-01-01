الثانية على الثانوية العامة علمي علوم: أتمنى الالتحاق بمدينة زويل

علقت الطالبة، أميرة سمير كامل، الثانية على الثانوية العامة، في الشعبة "علمي علوم"، على تلقيها خبر تفوقها، قائلة: "أنا عرفت متأخر من صحفي، وفرحت جدًا، ومش مصدقة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، مساء الأحد: "كنت باخد دروس خصوصية في كل المواد، وكنا بنروح المدرسة فترة بسيطة كده في الأول"، معربة عن تمنيها بأن تلتحق بكلية الطب، جامعة زويل.

وتابعت أن اختيارها لكلية الطب لم استجابة لرغبة عائلتها، معقبة: "هما سابو الموضوع ليا، وأنا فكرت شوية أدخل علمي رياضة، مقالوش حاجة، لكن أنا كنت عايزة كلية الطب".

ووجهت نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل، بقولها: "أقولهم يركزوا، ويكونوا حريصين، وميقلدوش حد من غير ما يركزوا".



واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وقام بتهنئة الأوائل هاتفيًا، وعددهم 14 طالبًا بعلمي علوم، و10 طلاب بعلمي رياضة، و10 آخرين بالأدبي