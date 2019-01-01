ترامب: تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني سيضغط على بكين لتسريع إتمام اتفاق تجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني قد يشكل عامل ضغط على بكين لتسريع وتيرة محادثات التجارة مع واشنطن وإتمام اتفاق تجاري بين البلدين.

وأوضح ترامب - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم الاثنين - أن التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين لعبت دورا في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني مثلما كشفت البيانات اليوم ، مشيرا إلى إمكانية فرض مزيد من الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ترامب "لهذا السبب تسعى الصين لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بل وتشعر بالندم من الأساس على نقض اتفاقهما السابق" -على حد وصفه.

وكانت بيانات رسمية صينية صدرت اليوم تشير إلى أن الناتج الإجمالي الصيني نما بنسبة 6.2% خلال الربع التاني من العام الحالي وهو أدنى مستوى في 3 عقود، ليأتي ذلك مطابقا لتوقعات المستثمرين في ظل تداعي الطلب في الداخل والخارج على خلفية توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.