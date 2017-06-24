العاهل السعودي يبحث مع رؤساء وزراء لبنان الأسبقين آخر مستجدات الساحة اللبنانية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين في مكتبه - بقصر السلام بجدة - مع رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وجرى خلال الاستقبال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ عليه ضمن محيطها العربي.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى جمهورية لبنان وليد بن عبد الله بخاري.