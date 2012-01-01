اسرائيل تتسلم طائرتين جديدتين امريكيتين طراز إف 35

هبطت اليوم الأحد في قاعدة نيفاطيم الجوية الإسرائيلية مقاتلتان جديدتان من طراز إف -35 (الشبح)حيث ستنضمان الى سرب مقاتلات "ادير" التي أعلن عن جهوزيتها العملياتية في شهر ديسمبر عام 2017.



وذكرت هيئة البث الإٍسرائيلي أن تسليم الطائرتين يعد مؤشرًا آخر على التعاون العسكري الوثيق و طويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة.



وقالت أن سلاح الجو الإسرائيلي هو أول سلاح جو اجنبي يقوم بتشغيل طائرات إف 35.



وتابعت ان الطائرتين شاركتا في الشهر الماضي في تمرين تري لايتنج بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة سلاح الجو البريطاني،حيث ظهرت خلال هذا التمرين قدرات المقاتلة من هذا الطراز في التعامل والتصدي للتهديدات المختلفة



وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن سرب الطائرات من نوع إف 35 يزيد من قدرات سلاح الجو العملياتية والاستراتيجية والتي تضمن له تفوقه في كافة مهامه وعلى رأسها حماية اجواء دولة إسرائيل وأمنها.



ومن المقرر ان تستلم اسرائيل 33طائرة من طراز إف 35 مع حلول عام 2012كانت قد تعاقدت عليها مع الولايات المتحدة.