السلطات الأمريكية تداهم منزل إيبشتاين وتعثر على جواز سفر مزور وكمية هائلة من الألماس والأموال النقدية

ذكر ممثلو الادعاء الأمريكيون أن السلطات عثرت على "أكوام من الأموال النقدية" و"عشرات من قطع الألماس" وجواز سفر أجنبي مزور مدون فيه مقر الإقامة بالمملكة العربية السعودية، عندما داهمت منزل الملياردير الأمريكي جيفري إيبشتاين في نيويورك.

وقال أليكس روسميلر مساعد وزير العدل أمام المحكمة إنه يجب احتجاز إيبشتاين لحين بدء محاكمته لأن لديه "أصول ضخمة وكل باعث في العالم على استخدام تلك الأصول في الإفلات من العدالة".

وأضاف روسميلر أن جواز السفر، المنتهي صلاحيته، صادر في ثمانينات القرن الماضي وعليه صورة إيبشتاين على ما يبدو ولكن باسم مختلف، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مؤشرًا على قدرة إيبشتاين على الهرب.

ومن المقرر أن تبت محكمة أمريكية يوم الخميس المقبل في مسألة الإفراج بكفالة عن الملياردير جيفري إيبشتاين، المحتجز بناء على اتهامات بالاستغلال الجنسي والتحرش بعشرات الفتيات القاصرات، حسبما قال قاضي التحقيق اليوم الاثنين في جلسة استماع بنيويورك.