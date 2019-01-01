تشريد 18 ألف شخص بسبب الفيضانات في ميانمار

أعلنت السلطات في ميانمار الاثنين، أن أكثر من 18 ألف شخص اضطروا للنزوح عن ديارهم بسبب الأمطار الموسمية التي سقطت على مدى أيام ، وما نتج عنها من ارتفاع مستوى المياه بصورة خطيرة في نهري "إياروادي" و"تشيندوين".

وقالت هيئة إدارة الأزمات في ميانمار - وفق ما أوردته صحيفة (ستريتس تايمز) في سنغافورة على موقعها الالكتروني - أن أربع بلدات على نهري "إياروادي" و"تشيندوين" تواجه خطر الغرق بعد ارتفاع منسوب المياه في النهرين، مضيفة أن ثلاثة آلاف شخص آخرين أرغمتهم الأمطار على تغيير مكان إقامتهم في ولاية راخين غرب البلاد.

من جانبها قالت مديرة الهيئة، فايو لاي لاي هتون: " نقوم نحن والسلطات المحلية بمساعدة الناس وتقديم الطعام"، مشيرة إلى أنه من المتوقع نزوح آخرين عن ديارهم اليوم الاثنين.

يذكر أن أمطارا غزيرة تسقط على الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا خلال موسم المطر ، والذي يبدأ من مايو وينتهي في أكتوبر.