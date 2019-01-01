جسر جوي بين الجزائر والقاهرة استعداد لنهائي أمم إفريقيا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الجزائري، مساء اليوم الإثنين، تخصيص 28 طائرة لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة لدعم منتخب الخُضر في نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).

ومن المقرر أن يتم نقل أكثر من 4800 مشجع جزائري خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة من السلطات الجزائرية لتسهيل عمليات سفر الجماهير إلى القاهرة.

وتنطلق الرحلات بداية من ليلة الخميس إلى الجمعة القادمة، على أن يراعى الطرق الشرعية في توزيعيها بحيث يمكن لأي مواطن جزائري فرصة السفر.

وجاء قرار تخصيص الطائرات الـ28 لنقل الجماهير الجزائرية عقب اجتماع وزاري مشترك لبحث سُبل دعم المنتخب الجزائري

وتم تكليف وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتوفير العدد الكافي من تذاكر المباراة النهائية.