ثروات الأفراد في ألمانيا تصل إلى مستوى قياسي عند 6170 مليار يورو

وصلت قيمة ثروات الأفراد في ألمانيا في الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى قياسي لم يتحقق من قبل وفقا لما أعلنه البنك المركزي الألماني في فرانكفورت اليوم الاثنين.

وأوضح البنك أن قيمة هذه الثروات بلغت بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي 6170 مليار يورو في شكل أموال سائلة وأوراق مالية وودائع مصرفية بالإضافة إلى حقوق خاصة بالتأمين.

وتابع البنك أن هذه القيمة تزيد بمقدار أكثر من 153 مليار يورو أو بنسبة 2.6% مقارنة بقيمة ثروات الأفراد في ألمانيا في الربع الأخير من 2018.

ونوه البنك إلى استفادة المستثمرين على نحو خاص من تعافي أسواق الأسهم ذاكرا أن تراجع نتائج البورصة في نهاية العام الماضي أدى إلى تراجع في ثروات الأفراد.

وحسب بيانات البنك، لا يزال الألمان يعتمدون بشكل أساسي في ثرواتهم على الأموال السائلة والودائع المصرفية والتي لم تدر أرباحا تقريبا بسبب تدني أسعار الفائدة لكن أصحابها يرون أن بإمكانهم الاستعانة بها على نحو سريع.

وأعلن البنك أن "الأفراد زادوا من مقتنياتهم من الأموال السائلة والودائع وكذلك مستحقاتهم لدى شركات التأمين"، متابعا أن قيمة ثروات الأفراد زادت في نهاية الربع الأول بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واعتمد البنك في هذه الإحصائية على حساب الأموال السائلة والودائع البنكية والأوراق المالية والمستحقات لدى شركات التأمين لكنه لم يأخذ في حسبانه العقارات، كما لم يوضح البنك توزيع هذه الثروات في شرائح المجتمع الألماني.