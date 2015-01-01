وزير الخارجية البريطاني يعرب عن أمله في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت -اليوم الاثنين- عن أمله في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، حتى إذا تم إغلاق نافذة إيجاد حل دبلوماسي للحفاظ على هذا الاتفاق.

وأضاف هانت - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن إيران ستحتاج إلى عام لتطوير سلاح نووي، وهو ما يتيح المزيد من الوقت للسعي من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق.

وذكر أن الاتفاق النووي لم ينته بعد ومازال على قيد الحياة وأن بريطانيا ملتزمة به تماما لإبقاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل بدء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتأتي تصريحات هانت وسط توتر متزايد في المنطقة بعد سلسلة من الأحداث كان أحدثها احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وازدادت العلاقات الأمريكية - الإيرانية سوءا بعد تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران في شهر مايو الماضي.

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أكدت التزامها باتفاق إيران النووي رغم قرار ترامب بالانسحاب منه، وجاء هذا التأكيد في بيان أصدرته الدول الثلاث في الذكرى السنوية الرابعة لخطة العمل الشاملة المشتركة والتي تعمل على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل كبح جماح برامجها النووية.