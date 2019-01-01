ميركل تزور مصنع سيمنس في ولاية سكسونيا

زارت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مصنع سيمنس في مدينة جورليتس بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا .

ورافق ميركل في الزيارة ميشائيل كرتشمر، رئيس حكومة ولاية سكسونيا، وجو كيزر، الرئيس التنفيذي لسيمنس، حيث طالعت المستشارة عدة مواقع في المصنع الذي يبلغ عدد العاملين فيه نحو 800 شخص.

ويعد هذا المصنع هو المركز الرئيسي لسيمنس في إنتاج التوربينات البخارية.

وقبل زيارة ميركل مباشرة، كانت سيمنس قد وقعت مع ولاية سكسونيا ومؤسسة فراونهوفر اتفاقية تتعلق بمستقبل مدينة جورليتس وتتضمن هذه الاتفاقية بناء مركز للابتكار على أرض مصنع سيمنس.