ترامب يصف منتقديه في الكونجرس بـ«كارهي» الولايات المتحدة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تغريداته الأخيرة التي هاجم فيها نواب بالكونجرس، قائلا إنهم أشخاص "يكرهون بلادنا"، وأضاف: "إذا لم يكونوا يحبون الأوضاع هنا، فيمكنهم الرحيل".

وردا على أسئلة للصحفيين بشأن تصريحاته مطلع هذا الأسبوع، قال ترامب: "كل ما يفعلونه هو الشكوى"، مضيفا: "إذا لم يكونوا يشعرون بالسعادة، فيمكنهم الرحيل، وإنني واثق من أن كثيرين لن يفتقدونهم".

ولم يتراجع الرئيس الأمريكي عن تصريحاته السابقة، بل مضى يقول: "إنهم يكرهون بلادنا، واعتقد أنهم يكرهونها بقوة.. ومن الممكن أن أكون مخطئا، وسوف يقرر الناخبون".

ومن جانبه، دافع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن عن ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منوشن قوله: "لا أجد تصريحاته عنصرية، فالرئيس أوضح هذه التصريحات، واعتقد أنه كان يتحدث عن نفسه بشأن هذه المسألة، وأنه كان واضحا للغاية".