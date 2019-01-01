هولندا وألمانيا يؤكدان ضرورة التزام إيران بشروط الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، إن الوقت لم يفت بعد إلا أنه يجب على إيران الوفاء بالتزاماتها.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين، أن الدول الأوروبية تحاول تخفيف التوتر بمنطقة الخليج العربي، وتطالب إيران بالالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015 رغم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات عليها.

وأضافت الشبكة أن "بلوك" يوجد في بروكسل اليوم؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

من جهته.. قال نائب وزير الخارجية الألماني مايكل روث: "إنه يجب على إيران الالتزام بشروط الاتفاق النووي لعام 2015؛ لتحقيق الآمال الهادفة إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي".

وأضاف روث: "أن آلية دعم التبادل التجاري (إينستكس) تجعل التعاون الاقتصادي ممكنًا، إلا أنه من الضروري أن تفي إيران بالالتزامات التي تعهدت بها خلال الاتفاق النووي بينها وبين الدول الكبرى".

وتعد آلية دعم التبادل التجاري - المعروفة اختصارًا باسم (إينستكس) - هي آلية مالية خاصة أسستها (ألمانيا - فرنسا - بريطانيا) في 31 يناير 2019؛ لتسهيل التبادل التجاري مع إيران بعملة غير الدولار.

وتأتي تصريحات "روث" وسط توتر متزايد في المنطقة بعد سلسلة من الأحداث كان أحدثها احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، وازدادت العلاقات الأمريكية - الإيرانية سوءًا بعد تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران في مايو الماضي.