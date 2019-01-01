المكتب التنفيذي للإعلام يبحث غدا التصدي لظاهرة الإرهاب

يبدأ غدًا الثلاثاء، أعمال الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة السعودية وعضوية كل من تونس ومصر والإمارات والعراق والصومال والسودان، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي.

وسيناقش المكتب التنفيذي توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة بعد غد (الأربعاء) بالقاهرة.

وكانت أعمالُ اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدأت أعمال دورتها العادية الـ93، اليوم برئاسة الدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية،وبمُشاركة وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام.

ويتضمن جدول أعمال وزراء الإعلام العرب عدة بنود في مُقدمتها القضية الفلسطينية؛ كونها أحد البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي ما زالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية، خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، إضافة للموضوعات الأخرى التي تندرج تحتها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة اخرى يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي، والذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

ويتضمَّن جدول الأعمال -خلال الدورة- عدداً من البنود المهمة الأخرى كالإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، إضافة لموضوعات أخرى.

وتشهدُ هذه الدورة استحداث بند جديد وهو "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية"، وهو مجال جديد للدراسة يهدف للحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.