رانيا فريد شوقي: تجربة «الملك لير» كان لها رهبة خاصة

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على توجيه الشكر إلى "كايرو شو" علي تقديم عمل راقي بمستوى مسرحية "الملك لير"، واختيارها ضمن فريق عمله.

وأشارت رانيا خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد أمس، للإعلان عن بدء عرض مسرحية "الملك لير"، الأربعاء المقبل، في فعاليات "موسم جده" بالمملكة العربية السعودية ولمدة ثلاثة ليالي، أنه رغم كونها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية الا ان تجربة الملك لير كان لها رهبة خاصة لانها اول مرة تقدم نصا باللغة العربية الفصحي.

يذكر أن "الملك لير" يشارك في بطولتها فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.

وتدور أحداثها ملك قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.