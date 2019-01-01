نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي يزور اليابان وسط توترات الخلاف التجاري بين البلدين

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي سو هو سيتوجه إلى اليابان غدًا الثلاثاء، في زيارة تستغرق 3 أيام، وذلك لإلقاء خطاب رئيسي في حدث جانبي لمنتدى كوريا العالمي للسلام الذي تستضيفه الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة "لي سانج-مين" - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن "الحكومة تعمل على عقد اجتماع بين سو ومسؤول ياباني خلال الزيارة "، موضحا أن اللقاء قد يتناول بحث نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي زيارة نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي وسط تصاعد التوترات بين كوريا الجنوبية واليابان في أعقاب القيود المشددة التي فرضتها اليابان على صادراتها من المواد الصناعية الرئيسية المستخدمة في أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية في وقت سابق من الشهر الجاري.