الشرطة الألمانية تفتش فندقا جنوب البلاد بحثا عن مسلح

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فتشت الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم الاثنين، فندقًا في ضاحية اشهايم القريبة من مدينة ميونخ جنوب البلاد بحثًا عن رجل مسلح.

وكان قد تم إخطار الشرطة بأمر الرجل عن طريق أحد موظفي الفندق.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الموظف قال إنه شاهد الرجل يحمل سلاحا ويرتدي قناعا أمام مبنى الفندق وكان يتجه صوبه.

وأخلت الشرطة المبنى الذي يقع في منطقة صناعية وفي أعقاب ذلك تم تفتيش المبنى.

من جانبها، قالت متحدث باسم الشرطة: "نحن نأخذ الوضع مأخذ الجد للغاية".

وقد شارك في المهمة الشرطية نحو 130 شخصًا بينهم أفراد من القوات الخاصة.

وكتبت الشرطة على تويتر أنه ليس هناك تهديد ملموس لسكان المنطقة.