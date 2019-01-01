وافقت شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية على دفع 1ر5 مليار دولار لرفع حصتها في شركة "جالاباجوس" البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية، وذلك لتعزيز أبحاثها في مجال الأمراض المسبب للالتهابات والاضطرابات الأخرى.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن هذه الصفقة هي الأكبر التي تنفذها "جيلياد" منذ أن تولى المدير التنفيذي الجديد، دان أوداي، زمام الأمور في آذار/ مارس في إطار محاولاته لتعزيز شركة الأدوية الأمريكية.

يشار إلى أن جيلياد تواجه خطورة أن تصبح ضحية لنجاحها، وذلك بعد أن أنتجت بعضا من أفضل الأدوية على الإطلاق لاسيما أدوية معالجة التهابات الكبد، إلا أن مبيعات تلك الأدوية انخفضت بسبب زيادة المنافسة.



وقالت الشركة في بيان إنها ستدفع 95ر3 مليار دولار لشركة جالاباجوس البلجيكية وسوف تستثمر 1ر1 مليار دولار لرفع حصتها في الشركة إلى 22% بدلا من 3ر12% .



يشار إلى أن جيلياد ساينسز تقوم بأبحاث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير. وركزت الشركة منذ تأسيسها على مضادات الفيروسات لعلاج المصابين بالإيدز والتهاب الكبد "بي" والإنفلونزا. وفي عام 2006 اشترت جيلياد شركتين تطوران أدوية لأمراض الرئة. ويوجد لدى الشركة 14 منتجا متاحا تجاريا.