عبد العال لنواب «25-30»: ممتن لكم

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خاطب رئيس مجلس النواب علي عبد العال نواب تكتل 25/30 المعروفين بمواقفهم المعارضة، بالقول: «والله (نواب تكتل 25/30) ممتن لكم النهارده».

كلام عبد العال جاء خلال إجراء التصويت النهائي على مشروع قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، في الجلسة العامة للمجلس.

وكرر رئيس المجلس أكثر من مرة، خلال دقائق معدودة، نداءه لنواب المجلس خارج القاعة بالدخول إليها، مستنكرًا خروج النواب المتكرر منها، قائلا: «المجلس فيه عفريت.. أرجو من السادة الأعضاء خارج القاعة الدخول».

ولوح عبد العال بإحالة النواب المتغيبين عن الحضور عند إجراء التصويت النهائي على مشروعات القوانين إلى لجنة القيم بالمجلس؛ لتعطيلهم عمل السلطة التشريعية، وفق قوله.

وقبيل طرح مشروع القانون للتصويت النهائي، نظر عبد العال إلى موقع جلوس نواب تكتل 25/30 وقال: «والله 25/30 ممتن ليكم النهارده.. منورين ما شاء الله».

ونادى عبد العال أكثر من نائب باسمه، داعيًا إياه إلى الجلوس في مقعده، وداعب النواب بالقول إن مقاعد المجلس في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ستكون أكثر راحة.

وعلق على غياب النواب بالإشارة إلى إمكانية مد عمل المجلس لفترات أطول، قائلأ: "ممكن نشتغل في أي وقت معندناش مشاكل".