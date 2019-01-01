القبطانة الألمانية «راكيته» تطالب بجلب مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

طالبت قبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش3"، كارولا راكيته، أوروبا باستقبال مهاجرين من مخيمات اللجوء في ليبيا.

وقالت راكيته في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، إن المهاجرين "المتواجدين في ليبيا يتعين أن يخرجوا من هناك إلى بلد آمن على الفور... نسمع عن وجود نحو نصف مليون شخص في قبضة عصابات تهريب البشر أو في مخيمات اللجوء الليبية، ويتعين علينا جلبهم"، مطالبة بمساعدتهم فورا في عبور آمن نحو أوروبا.

يُذكر أن القبطانة راكيته أثارت ضجة قبل أسابيع بعدما أبحرت بسفينة الإنقاذ التابعة للمنظمة الإغاثية الألمانية "سي ووتش"، والتي كان على متنها عشرات المهاجرين، إلى إيطاليا رغم حظر السلطات الإيطالية ذلك.

وتُجرى حاليا في إيطاليا تحقيقات ضد راكيته البالغة من العمر 13 عاما، المنحدرة من ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، في عدة تهم، من بينها المساعدة على الهجرة غير الشرعية.

ويعاني المهاجرون في مخيمات اللجوء الليبية من أوضاع كارثية، حيث ينقص المخيمات المراحيض والطعام والشراب، كما يتعرض مهاجرون هناك لإساءة معاملة، بحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية.

وقالت راكيته إن ألمانيا ودول أوروبية أخرى "لا يزال لديها مسؤولية تاريخية تجاه الأوضاع في أفريقيا تعود إلى الحقبة الاستعمارية"، مضيفة أن أوروبا سبب في تشكيل أوضاع السلطة الحالية هناك، مؤكدة أنه يوجد لذلك مسؤولية تاريخية تحتم استقبال لاجئين، "لم يعدوا قادرين على العيش في بلادهم بسبب أوضاع السلطة أو الوضع المناخي".