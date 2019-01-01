 زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق الصومال - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق الصومال

مقديشيو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 8:38 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 8:38 م

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربي مدينة بيريدا شمال شرق الصومال.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن مركز الزلزال كان على بُعد 171 كيلومترا من مدينة بيريدا بعمق 10 كيلومترات.


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