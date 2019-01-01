زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق الصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربي مدينة بيريدا شمال شرق الصومال.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن مركز الزلزال كان على بُعد 171 كيلومترا من مدينة بيريدا بعمق 10 كيلومترات.